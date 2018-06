Padova, direttore Azienda ospedaliera interrogato dalla Finanza

Condividi

Luciano Flor, direttore generale dell’Azienda ospedaliera, stazione appaltante del nuovo ospedale a Padova Est, è stato interrogato ieri dagli uomini della Guardia di Finanza. Come scrive Filippo Tosatto sul Mattino a pagina 18, i dettagli del colloquio non sono stati resi noti ma si suppone che le Fiamme Gialle abbiano puntato i fari sulla scelta della superficie pubblico-privata di San Lazzaro per costruire il complesso policlinico universitario. L’area era stata preferita alle altre in lizza e approvata da Regione Veneto, Comune, Università, Azienda, Iov e Provincia. Fu lo stesso Flor, su incarico di Zaia, ha esprimere una valutazione tecnica favorevole a San Lazzaro che fu rilevante nell’individuazione del sito.

La scelta di San Lazzaro era stata al centro di un esposto del deputato Pd Alessandro Naccarato sfociata poi in un’indagine per speculazione urbanistica chiusasi con l’archiviazione. Secondo Naccarato gli imprenditori edili sarebbero stati a conoscenza della volontà del Comune di cambiare area da Ovest a Est prima che questa notizia fosse resa pubblica. Naccarato si era poi rivolto all’Anac contestando al sindaco già sfiduciato Massimo Bitonci di aver garantito l’area all’Azienda e alla Regione. Secondo il deputato dem questo configurerebbe un abuso poichè Bitonci, non essendo più in carica non avrebbe potuto vincolare il Comune a tale scelta.