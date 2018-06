Padova, terrore in centro: giovane accoltellato da due stranieri

Condividi

Episodio gravissimo in centro a Padova poco dopo le 17. Due stranieri hanno accoltellato più volte un giovane extracomunitario seduto in un tavolino dello storico Bar Centrale sotto lo sguardo inorridito di passanti e turisti arrivati in città per la giornata di Sant’Antonio. La vittima è stata portato in ospedale in gravissime condizioni.

Fonte: Gazzettino