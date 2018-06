«Pìù tasse per coop che ospitano profughi»

Condividi

Le strutture che ospitano profughi «non possono essere considerate semplici residenze ma strutture ricettive legate a un’attività redditizia». Questa, scrive il Mattino a pagina 27, la posizione del della Lega a Santa Giustina in Colle (Padova). Il consigliere di minoranza Giulio Centenaro ha proposto al sindaco di aumentare l’imposta unica municipale alle coop che ospitano richiedenti asilo. Le «strutture comunali sono state usate per impiegarli in lavori» pertanto è giusto, sostiene il Carroccio, che tali soggetti paghino più Imu, Tasi e Tari.