Venezia, arrestato clochard Pasquale

Il senzatetto veneziano Pasquale Aita è stato arrestato ieri in Piazzale Roma dai carabinieri. Come scrive Vera Mantengoli su La Nuova Venezia, Aita si sarebbe agitato una volta saputo che il giacilio in cui dorme da un anno era stato sgomberato. A quel punto avrebbe cominciato a dare in escandescenze prendendosela poi con i carabinieri giunti sul luogo. Gli agenti hanno tentato di portarlo al Pronto Soccorso in Piazzale Roma ma Aita avrebbe rifiutato le cure opponendo resistenza ai carabinieri.

È così scattato l’arresto con processo per direttissima. Il senzatetto dovrà rispondere delle accuse di resistenza e oltraggio al pubblico ufficiale, porto ingiustificato di oggetti atti a offendere, occupazione di suolo pubblico e disturbo della quiete pubblica e, infine, di non ottemperanza del foglio di via. Nel corso dello sgombero del suo giacilio sono state trovate una mazza, un coltello e una pietra tagliente che Aita sostiene servano per la sua difesa. Il clochard è noto per le sue orazioni che tiene con il megafono all’ingresso di Venezia. Proprio per questo comportamento è stato aggredito pochi giorni fa.