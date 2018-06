Venezia, burqa vietato nelle gioiellerie

Condividi

Confartigianato Venezia vieta l’ingresso nelle gioiellerie alle persone col volto coperto. Come scrive l’edizione di Venezia del Corriere del Veneto a pagina 10, da ora in poi il divieto vale per caschi, cappelli, occhiali scuri e burqa e un cartello posto fuori dei negozi avviserà i clienti. L’obbiettivo è minimizzare il rischio di rapine. «Dietro un volto coperto in vari modi non sappiamo chi si celi e quindi per la nostra sicurezza e quella dei dipendenti diventa necessario prevenire – spiega Claudio Dozzo, presidente della Federazione Artistica di Confartigianato – Ci sentiamo assediati, un cliente che vuole entrare in negozio con il volto semi coperto (…) rappresenta per noi un segnale di pericolo». Il burqa vietato? «La religione non c’entra niente – precisa l’associazione – Tutti gli elementi che coprono il volto per noi sono sullo stesso piano, è solo una questione di sicurezza e null’altro».