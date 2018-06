Venezia, smascherate false sordomute mendicanti

Condividi

La polizia di Venezia ha multato tre donne di 33, 20 e 18 anni originarie della cittadina di Barbulesti in Romania. Come scrive La Nuova Venezia a pagina 18, dopo varie segnalazioni da parte dei cittadini, gli agenti hanno pedinato le giovani scoprendo che si spacciavano per sordomute allo scopo di mendicare denaro ai passanti.

Le tre ragazze raccoglievano denaro per un fittizio centro internazionale per bambini poveri e, allo scopo di convincere le persone della loro disabilità, simulavano versi e mostravano dei falsi certificati della Regione. Ciascun membro della banda è stata infine multata con 50 euro. Per procedere per truffa è necessario rivolgersi alla polizia e sporgere denuncia.