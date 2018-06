Violenza in rosa: botte alle figlie, mamma indagata

Condividi

Insulti, umiliazioni e botte alle figlie. Una madre vicentina di 37 anni è indagata dalla procura per maltrattamenti in famiglia. In attesa della decisione del tribunale dei minori, le figlie sono state affidate a una casa famiglia. La più grande oggi ha 13 anni, avuta dall’ex marito prima del divorzio. In seguito la donna si è fidanzata con un africano, dal quale ha avuto le altre due figlie, di 8 e 5 anni. Anche lui, però, ha abbandonato la famiglia nel 2014.

Come scrive Diego Neri sul Giornale di Vicenza a pagina 18, la vicentina, che aveva rotto i rapporti con la famiglia, si è così ritrovata sola e in difficoltà economiche, iniziando a sfogare rabbia e frustrazione sulle figlie. Offese, botte e situazioni al limite che sono proseguite fino a quando i servizi sociali – che seguivano la famiglia – non hanno segnalato il tutto alla polizia.