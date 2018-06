1300 profughi a Catania, 100 in arrivo in Veneto

Condividi

100 dei 1300 profughi sbarcati ieri a Catania da una nave della Guardia Costiera italiana saranno ospitati in Veneto. Come scrive Carlo Mion su La Nuova Venezia a pagina 6, nonostante i problemi di sovraffollamento del campo di Cona che oggi ospita 502 richiedenti asilo, 20 nuovi arrivi sono previsti proprio all’ex base militare. Gli atri saranno invece smistati nelle altre provincie del Veneto e in centri del Veneziano. Tutti i nuovi migranti provengono dalle acque libiche dove la Marina Militare li ha soccorsi.