«7 in pagella, mia figlia meritava 8: faccio causa a scuola»

La madre di una studentessa di 19anni del liceo Veronese di Montebelluna (Treviso) è furiosa. Sostiene che sua figlia sia stata trattata ingiustamente dalla professoressa e per questo motivo ha annunciato che si rivolgerà ai propri legali per citare in tribunale la scuola: «mia figlia ha avuto sette anziché otto. Mi rivolgerò a un avvocato e farò ricorso. Perché l’insegnante ce l’ha con lei».

Scioccata la dirigente scolastica Rosita De Bortoli che commenta duramente la decisione dei genitori sulla sua pagina Facebook: «Complimenti, signora. Faccia come crede. E c’è andata bene, potevamo essere menati. Che tristezza».

Fonte: Il Gazzettino