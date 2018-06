Aquarius, Conte incontrerà Macron: «mai offeso l’Italia»

Condividi

Una telefonata nella notte tra il presidente della repubblica francese Emanuel Macron e il presidente del consiglio italiano Giuseppe Conte sembra aver smorzato i toni della querelle sul mancato soccorso ai migranti della nave Aquarius. Anche se il presidente francese non ha chiesto scusa, come volevano diversi esponenti politici tra cui Salvini e Di Maio, Conte domani volerà a Parigi per incontrarlo.

«Ieri sera ho ricevuto una telefonata da Emanuel Macron – ha detto Conte – il quale ha tenuto a precisare che le dichiarazioni uscite non sono a lui attribuibili quindi non ha mai offeso l’Italia e il suo popolo. Adesso abbiamo anche concordato una comunicazione congiunta. Abbiamo concordato di cooperare in modo stretto, Italia e Francia, coinvolgendo tutti i Paesi Ue. La questione immigrazione – conclude Conte – non può essere demandata solo all’Italia. Mia visita a Parigi resta. Ci teneva molto a mantenere l’invito e sarà da me raccolto».

