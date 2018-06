Bocciodromo Vicenza: «Rucco vuole città silente, ma non ci zittirà»

Condividi

«Forse Rucco preferisce una città silente, obbediente ed omologata, noi invece saremo l’opposizione sociale». Rispondono così gli antagonisti del Centro Sociale Bocciodromo di Vicenza alle dichiarazioni del neo sindaco Francesco Rucco, che ieri a margine della cerimonia di insediamento aveva dichiarato: «non ho mai detto che voglio chiudere il Bocciodromo, ma solo che lì dentro non si deve fare attività politica». «Il termine politica – ribatte il Bocciodromo -, derivante dalla parola greca pòlis (“città-Stato”), indica l’insieme delle attività che hanno a che fare con la vita pubblica. È inutile negare, “fare politica” è un attività che tutti esercitiamo quotidianamente; dal fare la spesa allo scegliere di opporsi alla militarizzazione, dall’organizzare le feste di quartiere ad organizzare le mobilitazioni contro il consumo di suolo».

«Sono tutte battaglie che continueremo a portare avanti perché ci sentiamo come il sangue che scorre nelle vene della nostra città, pulsante di desiderio di vivere e di prendere parola ed esercitare il diritto di critica. La nostra è una critica rivolta verso la barbarie, maggioritaria in questo momento nel nostro paese, che con la chiusura dei porti e le politiche securitarie gioca sulla paura promettendo pugno di ferro, polizia e controllo sociale. Non c’è invece un idea che metta in discussione i rapporti economici di sfruttamento e di disuguaglianza sociale, che generano povertà in un territorio fortemente colpito dal crac della BPVi».