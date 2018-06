BpVi e Vb, sottosegretario Bitonci: «rimborso totale per truffati»

Condividi

«Conosco la materia e mi avvarrò del dossier della Commissione bicamerale sulle banche, poi c’è un decreto del governo Gentiloni che vedremo come convertire e sentiamo il peso della responsabilità che ci arriva dal territorio. Dovremo trovare le risorse per incrementare il fondo di ristoro dei risparmiatori truffati. Gli speculatori non avranno un euro, ma chi ha perso tutti i soldi perché gli è stata spiegata una cosa che poi non era vera, potrà ottenere giustizia e un rimborso completo». Così, in un’intervista di Albino Salmaso su La Nuova Venezia a pagina 12, il neo-sottosegretario all’Economia Massimo Bitonci sul caso del crac delle popolari venete.

«Ci sono aziende costrette alle operazioni baciate, cioè l’acquisto di azioni in cambio del finanziamento: spero che la magistratura riesca a processare e condannare i veri responsabili del crac di Bpvi e Veneto Banca – continua Bitonci -. Parlo di chi sedeva placidamente nei cda consapevole del disastro che stava maturando, ma anche della Consob e dell’Abi per l’omessa vigilanza. Il conto l’hanno pagato solo le imprese e i piccoli risparmiatori». I rimborsi? «La formula non è stata ancora delineata – conclude il sottosegretario -, ma penso che la strada del rimborso fiscale sia quella maestra da seguire. Questa è materia da decidere con il ministro Tria e gli altri sottosegretari».