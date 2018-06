Brugnaro contro Report: «trasmissione vergognosa»

Condividi

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è furioso in un video postato su Facebook e Twitter contro la trasmissione di RaiTre Report. La puntata dedicata all’area Pili di Venezia si occupava del presunto conflitto di interessi del sindaco. «Attrarre investitori è il lavoro che faccio tutti i giorni – spiega il sindaco – sul quale vorrei medaglie. Ma sembra quasi che sia l’arrivo degli speculatori. Gli investitori sono fondamentali per tutto lo sviluppo della città». A Brugnaro in particolare non è andato giù che il servizio abbia nominato le organizzazioni criminali. «Andare a mescolare la mafia, cosa che io ho combattuto in prima persona è un’azione che solo Report poteva fare coi soldi pubblici, è una trasmissione vergognosa, altre parole non ce ne sono».

#VideoIntervista | #Report: una trasmissione che non fa onore al giornalismo corretto, che per fortuna esiste.

Mescolare la mafia, che ho sempre combattuto,è stata una cosa vergognosa.

I fatti sono testardi,il tempo sarà galantuomo. Video completo➡️ https://t.co/6KUoTtKxFY pic.twitter.com/UFbwTBAddo — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) 13 giugno 2018

«I fatti sono testardi e il tempo è galantuomo – aggiunge Brugnaro, che poi spiega alcuni dettagli tecnici della vicenda -. Fu lo stesso Casson (magistrato antimafia, ndr) a consigliare un blind trust sull’area Pili. Io non sapevo neanche che cos’era. E ho fatto un blind trust. Ho ceduto le mie proprietà a un terzo, non sono più mie, la società non è più mia, ho mollato tutto. Solo casa mia è ancora intestata a me. Sull’area – conclude il sindaco – ci vuole un progetto di riqualificazione e valorizzazione. C’è un trust privato che lo sta facendo, l’area è edificabile da sempre. L’unico punto su cui dovrà deliberare il consiglio comunale sarà l’arena».