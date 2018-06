Confindustria, Pavin: «unione Tv-Pd? Anche con Vi e le altre»

Condividi

Massimo Pavin, ex presidente di Confindustria Padova in carica dal 2011 al 2015, commenta l’unione con Treviso ma guarda avanti. «Traguardo storico, certo – esordisce in una articolo di Cristiano Cadoni sul Mattino a pagina 13 – ma allo stesso tempo naturale. Alla mia generazione, quella degli imprenditori 50enni, i confini provinciali non interessano. Dipendesse da me, avrei già fatto una sola rappresentanza regionale (…) c’era un percorso avviato da tempo sotto l’insegna di Sistema Aperto, con la presidente di Treviso Piovesana e con il presidente Zigliotto di Vicenza. Sognavamo, fin da allora, un’associazione con più peso politico».

«Oggi la politica associativa si fa sul territorio o a Roma – continua Pavin -. Una lobby come la nostra deve avere la forza di condizionare il governo, non solo di tutelare gli interessi economici del territorio. Per pesare servono numeri, e li abbiamo, presenze e alleanze. Questa è stata la strategia che ha portato Boccia alla presidenza di Confindustria». La prossima mossa? «C’è qualche frizione, ma io punterei a portare dentro l’associazione anche Vicenza. Se ci riusciamo, poi anche Venezia, Rovigo e magari anche Verona si uniranno a noi».