Crollano punteggi QI, siamo sempre più stupidi

Secondo una ricerca effettuata in Norvegia su 730 mila test d’intelligenza, l’effetto Flynn, che ha riscontrato un aumento del livello intellettivo nel Novecento tra una generazione e l’altra, è in crisi. Secondo Flynn l’intelligenza dovrebbe aumentare di 3 punti ogni generazione. Dalla seconda metà degli anni ’70 non solo non c’è più crescita, ma oggi siamo 7 punti sotto i livelli di 40 anni fa. In pratica siamo diventati più stupidi. Lo stesso studioso Flynn aveva riscontrato un calo nei teenager inglesi.

Tra le cause di questi risultati ci potrebbe essere l’influenza di internet, dei videogiochi, dei social e la scarsa lettura di libri. Ma è anche probabile che il test vada ammodernato e adattato ai nostri tempi. Infatti non esiste un solo tipo di intelligenza. La “nuova” intelligenza contemporanea potrebbe quindi essere incompatibile con gli standard del test.

(Fonte: Focus.it)