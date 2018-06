D’Alema lascia la politica: «non mi candiderò mai più»

Condividi

L’ex presidente del Consiglio e ministro degli esteri Massimo D’Alema, prima segretario dei Democratici di Sinistra, poi esponente del Pd fuoriuscito in rottura con Renzi e confluito in Liberi e Uguali e presidente della fondazione “Italiani europei” ha commentato su La7 a “Otto e Mezzo” ha commentato la situazione politica attuale.«Perché Salvini è così popolare? – Ha chiesto Lilli Gruber – Ne è sicura? Ha risposto D’Alema -. Il populismo di destra di Salvini è dominante, ma siamo di fronte a due populismi, i grillini non sono di destra. Vedremo tra qualche anno come verrà giudicato questo governo».

Sul caso Aquarius D’Alema si è mostrato molto critico nei confronti del ministro dell’interno. «La debolezza della decisione di Salvini sta nel fatto che ha avuto bisogno del governo spagnolo. Quando per avere successo hai bisogno che prendano iniziativa i tuoi avversari, c’è qualcosa che non va. A creare problemi in Europa sono le posizioni di Paesi come l’Ungheria. Se Salvini è forte, convinca Orban a prendersi i migranti». Sul suo futuro in politica D’Alema è parso molto chiaro: «non solo non tornerò nel Pd, ma non mi candiderò mai più alle elezioni. Rimango a disposizione dei giovani per dare consigli».

(Fonte: La7.it)