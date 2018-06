Dalla Rosa: «non racconto favolette». Eppure…

Condividi

Ripubblichiamo qui il post di replica pubblicato sulla bacheca Facebook di questo quotidiano online da parte della pagina pubblica personale di Otello Dalla Rosa, fino a qualche giorno fa candidato sindaco del centrosinistra a Vicenza, all’articolo apparso ieri su VVox firmato dal direttore Alessio Mannino dal titolo “Dalla Rosa racconta la favoletta. E Rucco stia attento alla Donazzan”.

Ahi ahi ahi, caro Dalla Rosa. Ti ti conosce (scusa eh, ma non barrichiamoci dietro un ipocrita Lei, visto che abitualmente ci diamo del Tu) come persona posata, bonaria e che non si fa prendere la mano dall’astio. E invece qui non sembri neanche Tu, ma piuttosto qualche statista incompreso che alligna come un morbo saprofita nel tuo schieramento – e non facciamo nomi per umana pietà.

Venendo al dunque. Le cause “nazionali” che ti avrebbero penalizzato, secondo te, sono la questione immigrazione e quella legata ai 5 Stelle. Se per immigrazione intendi com’è stata gestita dagli ultimi governi trainati dal Pd, sì, certo, ha contato. E perchè allora non uscivi dal Pd, per esempio? Mai pensato a un percorso interamente civico, per la tua persona? Quanto al M5S, qua non mi barare per cortesia: i grillini vicentini si sono visti togliere la possibilità di correre a queste comunali perchè non considerati affidabili dalla loro centrale di comando per ragioni interne, ripeto interne, riferibili – e l’ha dato a intendere lo stesso ex candidato sindaco Di Bartolo – al transfuga Borrelli. E noi a suo tempo l’abbiamo scritto. La favoletta di un complotto romano per favorire il centrodestra a Vicenza, è una di quelle che vi raccontate nel centrosinistra e che si leggono su Repubblica, niente di più.

Vinova: niente lista col nome del sindaco perchè, Tu dici, avete preferito una «pluralità di liste». Non si capisce perchè tale pluralità ne escludesse una con il tuo nome. Credo quia absurdum. Ha raccolto più voti di Forza Italia? Sì, ma Forza Italia è allo stadio zero da anni, mentre la Tua associazione ha lavorato parecchio, per arrivare al momento fatidico della campagna elettorale. Il risultato è obiettivamente deludente. Sono stato ingeneroso, questo sì, con la lista dei Quartieri: è stata messa in piedi praticamente in un mese, e come deus ex machina aveva Franzina, che è come dire Variati, che è come dire la peste, per chi aveva, come voi, l’imperativo categorico di apparire discontinuo rispetto all’amministrazione degli ultimi dieci anni.

Infine, con quel «chissà che si ricominci a leggere su entrambi e con maggiore variabilità», evidentemente con quel verbo all’impersonale Ti riferisci ad altre testate online che hanno sviolinato Rucco in tutti gli spartiti, non a Vvox. Ma si vede che sei abituato a leggere i giornali che fanno i titoli che piacciono a Te, e quindi… Cominciamo male, molto male, caro Dalla Rosa.