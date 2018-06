Eroe a 4 zampe: casa a fuoco, pitbull salva bimba di 7 mesi [VIDEO]

Condividi

La casa va a fuoco nel silenzio della notte, mentre madre e figlia dormono ignare. Per fortuna, il loro cane, una pitbull di 8 mesi lancia l’allarme e salva loro la vita. È accaduto a Stockton, in California: alcune sere fa nell’appartamento adiacente a quello di Nana Chaichanhda è divampato un incendio mentre la donna dormiva insieme alla figlioletta di 7 mesi. Il cane, di nome Sasha, si trovava in cortile e non appena ha avvertito il pericolo ha iniziato a latrare e grattare sulla porta di casa, svegliando la donna.

«Le devo tutto. Se non fosse stato per lei, sarei rimasta a letto e sarebbe finita nel peggiore dei modi», spiega Chaichanhda sulla pagina GoFundMe aperta per raccogliere fondi dopo il rogo della casa. Svegliata dal rumore dell’animale, la donna ha aperto la porta del retro e il cane è corso dritto in camera da letto. Quando ha realizzato cosa stava accadendo, la donna è corsa a sua volta nella stanza. «Sasha stava trascinando la mia bambina fuori dal letto afferrandola per il pannolino. Grazie a lei siamo riuscite a uscirne indenni e a chiamare il 911».

r.a.

Fonte: Cbs