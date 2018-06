«Foro Boario Padova, Giordani-Lorenzoni come Bitonci»

Condividi

Pubblichiamo la nota dell’architetto Paolo Pavan sulla Variante al Piano degli Interventi per il Foro Boario di Padova

E così è passata la delibera di Variante al Piano degli Interventi per il Foro Boario di Corso Australia. Una canzone di qualche tempo fa diceva di rimettersi la maglia, i tempi stanno per cambiare. In effetti Battiato aveva torto: qui i tempi sono sempre gli stessi, con Bitonci oppure Giordani-Lorenzoni la musica è la stessa: asservimento alle multinazionali (straniere), più traffico, più inquinamento, opere pubbliche costose al servizio delle multinazionali anziché dei cittadini sfregio al culto dei morti, sfregio ai monumenti, azzeramento del verde, politica degli annunci e tradimento dei programmi elettorali. Senza scuse: la convenzione Leroy Merlin si poteva rigettare; si doveva rigettare.

Con che faccia nella prossima tornata elettorale si presenteranno questi attori di Coalizione Civica dopo aver ceduto per mezzo secolo a Leroy Merlin e Zed al costo di un magazzino di periferia un’area di 200.000 mq, con un monumento sopra? Con che faccia diranno che un ponte da 8,3 milioni di euro pagati dalla collettività padovana sia un’opera di interesse pubblico, visto che sarà al servizio del nuovo traffico proveniente da fuori provincia per i soli Zed e Leroy Merlin? Con che faccia Coalizione Civica dirà che 2,5 milioni di automezzi in più saranno sostenibili per la viabilità di Corso Australia?

Ma “l’uomo del ponte” (Lorenzoni) ha detto sì e non si torna indietro. Quando gli si è fatto notare che 5100 firme volevano tutto tranne il ponte, ha tirato dritto: si tratta pur sempre di «una minoranza del 2,4%» dei cittadini Padovani. Gentili signori di Coalizione Civica (brutto acronimo; avrete bisogno di diverse flebo per rianimarvi dopo le prossime elezioni) quei 5100 firmatari spostano le maggioranze in Consiglio comunale! Con che faccia vi presenterete a quegli elettori? Sarete credibili dopo tutte le promesse sbugiardate? È vero, al peggio non c’è mai fine, ma una cosa è certa: Lorenzoni ha posto una pietra tombale definitiva sulle aspettative dei suoi stessi elettori.