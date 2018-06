Grotte di Caglieron, riapertura con novità tutte da scoprire

Condividi

Le splendide grotte di Caglieron a Fregona, in provincia di Treviso, si arricchisce di un nuovo elemento: il percorso ad anello. Come si legge nel sito della Pro Loco, infatti, da venerdì 15 giugno il nuovo tratto sarà aperto al pubblico con una novità: tutte le barriere architettoniche sono state abbattute e le persone con disabilità potranno agevolmente godersi lo spettacolo delle cascate e delle grotte. Inoltre verrà aperta al pubblico una nuova e inedita caverna. Clicca qui per avere tutte le informazioni