L’anoressia spegne per sempre il sorriso della 26enne Alice

Una tragedia nella tragedia quella di Alice Signorini, 26enne di Legnago bellissima e solare. Nel giro di un paio d’anni la ragazza era stata segnata indelebilmente dalla perdita di entrambi i genitori. Una ferita difficile da rimarginare che lei aveva voluto marchiare nella pelle con un tatuaggio a loro dedicato.

Soffriva di anoressia, una malattia che ti consuma, che ti impedisce di accettarti e amarti. Alice è stata trovata senza vita nel suo appartamento ieri mattina. Era in cura da tempo per riuscire a sconfiggere quel male terribile ma lui ha avuto il sopravvento spegnendo il suo sorriso per sempre. Solo un mese fa il medico le aveva dato il via libera per tornare al lavoro dopo un anno di stop.

Fonte: Arena