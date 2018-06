L’aperitivo dell’estate? Ghiacciolo allo spritz! Ecco come prepararlo

Condividi

L’estate è alle porte e con essa, si spera, anche caldo e belle giornate. Oggi vi proponiamo un mix assolutamente da provare. Combiniamo uno dei modi più usati per rinfrescarsi durante le calure estive, cioè il ghiacciolo, con l’aperitivo più amato made in Veneto, cioè lo spritz. Se avete invitato amici a cena sorprendeteli portando in tavola all’aperitivo degli originali ghiaccioli allo spritz.

Ecco la ricetta direttamente da Giallo Zafferano.

INGREDIENTI

100 ml acqua naturale

60 ml succo d’arancia rossa

60 ml aperol

60 ml prosecco

2 cucchiai zucchero

PROCEDIMENTO

Mettere in un pentolino lo zucchero con l’acqua e il succo d’arancia. Far scaldare, senza raggiungere il bollore, e mescolare per far sciogliere lo zucchero. Unire l’aperol e far intiepidire. Aggiungere per ultimo il prosecco.

Versare lo spritz negli stampini da ghiacciolo e porre in freezer per qualche ora, meglio un giorno intero. Servire con patatine, olive e stuzzichini.