Legnago (Vr), imprenditore scomparso da un anno: è giallo

Condividi

C’è molta apprensione per le sorti di Gianni Fazion, 65enne ex imprenditore veronese scomparso da un anno. Come scrive Fabio Tomelleri su l’Arena a pagina 36, da alcuni anni residente a Legnago, Fazion, noto per i suoi romanzi fantascientifici, aveva detto agli amici nel 2016 di voler iniziare una carriera all’estero nel settore petrolifero. L’imprenditore, rispondendo ad un’offerta di lavoro, ha quindi abbandonato la sua casa Ater spostando la residenza a Arnoldstein, in Austria. Il Comune di Legnago, constatando l’abbandono dell’abitazione, ha quindi proceduto alla procedura di sfitto e ha inviato una raccomandata a Fazion in Austria per notificargli la cosa. Tuttavia, la cartolina di ricevuta è stata ritornata da Fazion con una sua firma falsa.

Il mistero si infittisce quando il Comune riceve una telefonata dai funzionari austriaci per informare che Fazion non era più residente a Arnoldstein. Le ultime comunicazioni via lettera dell’imprenditore ai famigliari risalgono all’agosto del 2017. Tuttavia la calligrafia e il contenuto delle più recenti missive non corrisponderebbe a quella usata comunemente dal 65enne. Per questo motivo i famigliari sospettano che Fazion sia finito in un brutto giro e che gli sia capitato qualcosa di grave. La sorella pertanto sporgerà denuncia di scomparsa e si rivolgerà alla trasmissione “Chi l’ha visto”.

(ph: scrittorevincente.com)