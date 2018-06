Murales a Roma, Conte diventa calciatore: “tridente” con Trump e Putin

Condividi

A Roma sono spuntati tre nuovi murales, rivendicati su Facebook e Instagram dal collettivo TvBoy. «L’opera ispirata ai prossimi mondiali di calcio di cui purtroppo quest’anno il nostro paese non farà parte – spiegano gli artisti su Facebook -, ritrae i tre presidenti Putin, Trump e Conte con la divisa delle rispettive squadre calcistiche ed è un’ironica riflessione sull’alleanza tra gli stati e sul fronte comune Usa-Italia per far tornare la Russia nel G8».

Lo stesso collettivo ha realizzato anche altri due murales in cui il presidente Conte mostra la lista del suo programma di governo, che però è zeppa di punti interrogativi e un altro in cui la sindaca Raggi dice: «viva le buche e abbasso i murales» con riferimento alla presunta censura del bacio tra Salvini e Di Maio.

(Ph: Facebook – TvBoy)