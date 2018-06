Nervesa (Tv), abbazia Sant’Eustachio: tariffe per sposi e museo

Condividi

L’abbazia medievale di Sant’Eustachio a Nervesa della Battaglia (Treviso) apre a sposi e feste adottando un tariffario ufficiale. Come scrive Fabio Poloni su La Tribuna a pagina 22, restaurata recentemente da Giusti Wine con 1 milione e 700 mila euro, l’abbazia manterrà le visite gratuite ma farà pagare l’accesso al museo interno (tranne un giorno che sarà gratis) e l’utilizzo degli spazi per shooting fotografici. La Giusti Wine che gestirà lo storico edificio in concessione dal Comune per i prossimi 80 anni, motiva il prezzo del “biglietto” con la necessità di rientrare nei costi del restauro. La tariffa allo studio è di 150-200 euro per usare l’abbazia come set fotografico e un biglietto per visitare il museo di 4, 5 o 6 euro.