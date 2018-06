Picchiò la prof del figlio, madre fa ricorso contro bocciatura

Condividi

Non accenna a fermarsi la polemica che ruota attorno alla vicenda della madre che a Selvazzano, in provincia di Padova, ha alzato le mani contro la professoressa del figlio a seguito di un brutto voto. Dopo la notizia di ieri che il ragazzino è stato bocciato, la madre annuncia che farà ricorso.

«Ci penserà il mio legale a far valere le nostre ragioni visto che sono due anni che quell’insegnante si comporta così con i miei figli – afferma la mamma al Mattino -. I docenti tutti, con in testa la preside, all’inizio dell’anno hanno accettato la nostra richiesta ma non hanno rispettato quanto contemplato dalla legge che consente a chi fa sport di partecipare alle manifestazioni indette dalle federazioni senza bisogno di giustificazioni e di programmare le verifiche nei tempi e nei modi tali da permettere allo studente di praticare la disciplina sportiva e di portare avanti il programma didattico. Tutto ciò non è stato rispettato da parte della scuola».