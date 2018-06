Russia 2018, dove seguire le partite dei mondiali in radio, tv e online

Condividi

Con il match di esordio di oggi pomeriggio tra Russia e Arabia Saudita, iniziano i mondiali di calcio 2018. Fino al 15 luglio le partite del campionato del mondo Fifa saranno trasmesse in chiaro sui canali Mediaset: Canale 5, Italia 1 e Canale 20. Le dirette degli incontri saranno trasmesse anche su Mediaset Extra (canale 24), con il commento alternativo (e tutto da ridere) della Gialappa’s Band. La radiocronaca sarà trasmessa sulle frequenze di Radio 105.

In palinsesto anche diversi programmi di approfondimento: l’edizione speciale di “Tiki Taka” su Italia 1, condotto da Pierluigi Pardo, “Balalaika“, su canale 5, con Ilary Blasi, Nicola Savino, Belen Rodriguez e la Gialappa’s Band, e “Buongiorno Mosca” su Mediaset Extra. Approfondimenti sul torneo e sugli incontri sono disponibili inoltre su sito e app di Sport Mediaset e sull’applicazione per smartphone dedicata “Mediaset Mondiali Fifa“. Per commentare le partite e interagire con la diretta di Mai dire Mondiali, è aperto il canale Telegram ufficiale della Gialappa’s band.

(Ph. Fifa)