«Schio (Vi), offro ricompensa a chi trova ladro»

Condividi

«Wanted, offro ricompensa a chiunque troverà il ladro che ha rubato in casa mia». Questo l’annuncio apparso sul gruppo Facebook “Sei di Schio se” postato da uno scledense residente in località Boldoro. Attorno alle 9:45-10, si legge, una «Y10 è partita a folle velocità rischiando di provocare un incidente con altre macchine: il tizio aveva appena fatto visita al mio appartamento». La vittima del furto descrive anche il ladro: è «un uomo sulla trentina circa, robusto, sui 100-120 chili, rasato a zero e con pantaloni corti». Quello che manca è il numero di targa che serve per identificare il malvivente. Di qui l’appello sui social.