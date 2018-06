Treno bloccato 5 ore in galleria: «passeggeri stavano per soffocare» [VIDEO]

Il treno Italo 9980 da Milano a Roma è rimasto bloccato quasi 5 ore in una galleria nei pressi di Capena, alle porte della Capitale. La giornalista di SkySport Italia Lia Capizzi era a bordo del convoglio e su Twitter ha tenuto un resoconto della vicenda.

Allucinante. In viaggio su @ItaloTreno 9989 da Milano a Roma. Siamo bloccati da h 21.05 dentro una galleria nei pressi di Capena. Guasto definito “irreparabile”. Anziani e bimbi con difficoltà a respirare. Sono state almeno aperte le porte di alcuni vagoni per far passare l’aria.

Con il passare delle ore la situazione è diventata drammatica e poteva peggiorare se si fosse diffuso il panico tra i passeggeri.

Da Roma Tiburtina (a 25Km da qui) è arrivato un mezzo per trainarci ma non è stato possibile l’aggancio. Situazione di disagio. Prevale la solidarietà tra i passeggeri anche nel dividersi la poca acqua rimasta. Ma dopo 3 ore bloccati in una galleria il nervosismo è in aumento…

— Lia Capizzi (@LiaCapizzi) 13 giugno 2018