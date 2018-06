«Arrivai in Italia col barcone, ma su Aquarius ha ragione Salvini»

Condividi

Una donna albanese arrivata in Italia col barcone nel 1999 in una lettera pubblicata su “Tempi” racconta la sua esperienza di immigrata e spiega, non a cuor leggero, che il ministro dell’interno Matteo Salvini secondo lei «ha fatto bene» a chiudere i porti e non permettere alla nave Aquarius di attraccare in Italia. «L’Italia – scrive la donna – non ha più risorse adeguate per gestire questa immigrazione incontrollata cui assistiamo da cinque, sei anni. Per fattori che vanno anche un po’ oltre al famigerato razzismo, è necessaria una presa di posizione netta e chiara. Al rientro a casa – aggiunge – ascolto qualche altro notiziario, guardo sul web qualche titolo online e con una certa soddisfazione mi dico: “Ha fatto bene Salvini”».

Nella lettera la donna vede l’immigrazione come «un business sulla pelle di disperati che, a lungo andare, ha innescato una guerra tra poveri che non giova a nessuno». Lei arrivò nel 1999, quando c’era il blocco navale: «i miei genitori erano come quei 629 poveri cristi sull’Aquarius: scappavano da qualcosa di così brutto da ritenere che valesse la pena rischiare di morire in mare, perché sulla costa di là sembrava ci fosse il paradiso». La donna non apprezz aperò le «visioni tipicamente boldriniane in materia di immigrazione», apiegando che «le persone mi hanno accolta, vestita, sfamata perché ero straniera. Persone poco inclini al dilagante buonismo attuale – coclude – ma capaci di farsi in mille per aiutarmi».

(Fonte: Ilgiornale.it)