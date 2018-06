Europa, Varoufakis: «Lega serve alla Merkel»

Condividi

L’ex ministro greco delle finanze Yanis Varoufakis, intervistato sul Sole24Ore, ha presentato la lista “European Spring” con cui si presenterà alle elezioni europee del 2019. Varoufakis ha commentato il nuovo governo: «sinceramente non riesco più a capire i Cinque stelle. Ma sulla Lega ho le idee chiare, ha la sua narrativa. L’unico motivo per cui è al potere è il fallimento di Renzi, di Macron, di Merkel, di quello che chiamano “establishment“. Se io fossi in Salvini amerei l’”establishment” perché mi ha fatto vincere! Ma al tempo stesso l’establishment ha bisogno di gente come Salvini. Macron è stato eletto come l’anti-Le Pen. Si presentano come antagonisti ma sono complici».

Per quanto riguarda le misure economiche l’ex ministro crede che la Banca Centrale europea dovrebbe intervenire direttamente per aiutare le banche, italiane e greche, in crisi, e che dovrebbe agire anche sul debito pubblico di queste due nazioni europee. «Visto che l’Italia supera di oltre il doppio i parametri di Maastricht – ha spiegato l’ex ministro -, oltre il 45% del bond (450 milioni di euro) verrà riscattata dalla Bce e il resto rimarrà all’Italia. La Bce a sua volta emette un bond da 450 milioni di euro che gli investitori possono comprare, ma al tempo stesso dice al governo italiano: quando il bond scade dovrai pagare tu per tutti, ma godendo di un tasso dello 0%. Se applichi questa ricetta a Grecia, Italia o Spagna – ha concluso – il debito può essere ridotto del 40% nel giro di 20 anni.