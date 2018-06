Goldin, stop alle grandi mostre

Condividi

Marco Goldin, curatore artistico delle celebri mostre a Vicenza e Treviso, annuncia su Facebook lo stop alle grandi esposizioni in Veneto. «È andata per noi in archivio un’altra stagione – si legge nel post pubblicato sulla pagina pubblica ufficiale di Linea d’ombra – Sospendere per un poco le stagioni delle mostre, ho pensato. Per riordinare le idee, per vivere in altro modo tutte quelle emozioni che da sempre mi muovono a costruire le mostre che curo».

«Così, pur avendo ricevuto l’offerta di allestire una nuova rassegna nell’autunno di questo 2018, ho preferito dire di no – continua Goldin – , e interrompere, almeno per il momento, l’attività espositiva di Linea d’ombra. Sentivo, e sento fortemente, il bisogno di raccontare anche in un altro modo quelle emozioni che in me nascono dalle immagini della pittura (…) Non so dirvi quando tornerò a far mostre. Potrà essere l’anno prossimo, potrà essere tra due anni. Ascolterò di certo sempre con piacere chi avrà da propormi qualcosa di bello, magari qualcosa di nuovo, da far diventare un racconto. Qualcosa in cui credere, nella quale l’anima si possa riconoscere. Per questo motivo Linea d’ombra adesso per un poco si ferma».