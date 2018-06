Guerra dei Matteo, Renzi: «Salvini mi fa vergognare»

Condividi

Matteo Renzi commenta duramente la situazione politica italiana nella e-news inviata agli iscritti del Pd. «Il Governo Conte ha ottenuto la fiducia. Tutti i giorni premier, vicepremier e ministri parlano tanto. Annunciano sempre. Commentano tutto. Hanno promesso la luna: dopo tante parole, vedremo che cosa sapranno fare». Poi parte all’attacco del ministro degli Interni Matteo Salvini: «mi fa vergognare. Ha fatto credere agli italiani di aver bloccato gli sbarchi. Non ha bloccato proprio nulla. Ha più facilmente preso in ostaggio una nave con 629 persone e ci ha giocato una cinica battaglia politica. Molti italiani lo hanno apprezzato per questo, io no».

«Se vuoi aiutarli a casa loro – conclude Renzi – non blocchi una nave con donne e bambini in mezzo al Mediterraneo: aumenti i soldi per la cooperazione internazionale. Se vuoi solidarietà dall’Europa blocchi i soldi italiani che vanno al governo ungherese che costruisce muri, non fai sceneggiate buone per mille like su Facebook. Se vuoi che tutti accolgano, cambi il trattato di Dublino, voluto e firmato dalla Lega quando era al Governo. Se vuoi che l’Europa cambi rotta, vai alle riunioni europee anziché saltare tutti gli appuntamenti. Questa è la politica. Per la propaganda invece basta bloccare una nave, mentre altre attraccano tranquille in Italia, e farci del cinema con parole stile: “La pacchia è finita, la crociera cambia destinazione”. Per la memoria di tutti quelli che sono morti in mare, mi vergogno di questo vocabolario. Bisogna investire sull’Africa, bloccare le partenze, ridistribuire gli arrivi, richiamare la solidarietà europea. Ma non si fa sulla pelle di chi rischia di morire in mare. Direte: Matteo, sono le cose che hai sempre detto. Già. Ma sentivo il bisogno di ridirle. Lo ripeto con quel video del 2015. Posso perdere tre voti (che come abbiamo visto non sono solo tre), ma non posso perdere la faccia davanti ai miei figli. Siamo altra cosa».