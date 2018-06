In coma da 3 mesi, 33enne partorisce bimba

Condividi

È nata oggi poco dopo le 11:30 la bambina di una donna colpita 3 mesi fa da ictus, quand’era incinta di 5 mesi. Dal giorno del malore la donna versa in uno stato di coma leggero, ogni tanto apre gli occhi, ma non riesce a parlare. All’ospedale di Mantova, dove la donna era ricoverata per la riabilitazione, una task force ha prima portato avanti la gravidanza e poi fatto nascere la piccola.

In anticipo di un mese la gravidanza è stata portata a termine. Aspettando si rischiava l’incolumità di madre e figlia. La neonata sta bene. La madre avrebbe aperto gli occhi due volte durante il parto, ma i medici non sono sicuri che si sia resa conto di aver partorito.

Fonte: Tgcom24.mediaset.it)