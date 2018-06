Incidente sul lavoro nel Vicentino, operaio 30enne perde piedi

Condividi

Incidente sul lavoro a Spagnago di Cornedo, in provincia di Vicenza. Un operaio 30enne è finito sotto i rulli di una pressa ed ha perso entrambi i piedi. Si trova ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. Dalle prime indiscrezioni sembra che l’uomo, di origini marocchine sposato e padre di due bambini, sia scivolato sulla pressa. Lo Spisal sta indagando per chiarire l’esatta dinamica e chiarire eventuali responsabilità.

Fonte: Il Giornale di Vicenza