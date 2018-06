Isis minaccia mondiali di calcio: «massacro come mai prima d’ora»

Condividi

«Un massacro come mai prima d’ora». L’Isis torna a minacciare il mondo e questa volta punta il dito contro i mondiali di calcio in Russia. Il video, diffuso dal tabloid inglese Daily Star, vengono mostrate immagini eloquenti dello stadio di Sochi prima sorvegliato da un jihadista in tuta mimetica e mitra a tracolla e poi delle esplosioni. Infine annunciano di voler «vendetta» nei confronti di Vladimir Putin e della Russia.