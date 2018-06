«L’Italia è il paradiso dei viaggiatori in treno»: parola di Der Spiegel

Condividi

Der Spiegel ha pubblicato oggi un articolo dal titolo «Perchè l’Italia è il paradiso dei viaggiatori in treno». Il settimanale tedesco analizza la situazione delle ferrovie italiane e, a sorpresa, elogia il servizio offerto da Trenitalia. Si parla di «treni puntuali, veloci, puliti, dai prezzi bassi e servizio amichevole».

C’è da dire che il giudizio si basa solo sul servizio di alta velocità. «La prenotazione è obbligatoria e inclusa nel prezzo. Il personale si impegna affinché tutti si trovino a loro agio. Il controllore e il personale di bordo risultano ben curati e amichevoli, carrelli con bevande calde, fredde e snack circolano tra i binari». E ancora: «un servizio clienti impeccabile, che Deutsche Bahn (la compagnia ferroviaria tedesca, ndr) può solo sognare: ogni 2 minuti un addetto alle pulizia passa nei vagoni e fa scomparire con discrezione i rifiuti. In caso di ritardo, Trenitalia offre semplici soluzioni di rimborso a partire dai 30 minuti, per cui è possibile fare richiesta comodamente online. Infine l’Italia fa parte dei paesi dove i biglietti ferroviari sono più economici in Europa». Siete d’accordo?

Ph: By Peter Broster – Trenitalia ETR 500 Frecciarossa (Red Arrow), CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31876144