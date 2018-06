Melegatti richiestissima: 30 gli interessati (soprattutto al brand)

Condividi

Una trentina di imprenditori e fondi di investimento ha presentato manifestazione di’interesse per l’acquisto di Melegatti. Come scrive l’edizione di Verona del Corriere del Veneto a pagina 5, la maggior parte degli investitori è interessata sopratutto a rilevare il pregiato marchio piuttosto che gli stabiliment di San Giovanni Lupatoto e Nuova Marelli di San Martino Buon Albergo. L’obbiettivo dei curatori fallimentari dell’azienda è di lanciare il bando di gara entro la fine di giugno per riuscire ad arrivare alla cessione entro luglio.

I curatori sono anche impegnati su un tavolo parallelo: quello dell’attivazione del’esercizio provvisorio che potrebbe chiedere la cassa integrazione straordinaria. In ballo c’è la settantina di dipendenti rimasti in Melegatti che i sindacati vorrebbero transitare verso una nuova proprietà in grado di rilanciare produzione e marchio.