Messina, palazzo storico in fiamme: morti fratellini di 10 e 13 anni

All’alba di oggi un palazzo storico del centro di Messina è stato divorato dalle fiamme. Come scrive Manuela Modica su Repubblica, gli inquilini sono stati allertati al citofono, ma per due fratellini di 10 e 13 anni era già troppo tardi. Salvi i fratelli minori, di 6 e 8 anni, portati al sicuro in braccio dal padre, fuggito insieme alla madre. «Abbiamo sentito gridare e poi bussare con violenza alla porta – racconta il cugino, vicino di casa -, abbiamo aperto e si è riversata dentro una fitta coltre di fumo, poi loro ma mancavano i più grandi. Ci siamo chiusi nell’ultima stanza. Da lì mi sono arrampicato sul cornicione e da lì siamo riusciti ad uscire. Gianmaria intanto era dall’altro lato per cercare di salvare i ragazzi. Nel frattempo avevamo chiamato i soccorsi ma saranno passati almeno venti minuti, ma non c’era comunque niente da fare».