Migranti, il sondaggio: 64% italiani d’accordo con blocco navale

Condividi

Lo sguardo degli italiani verso l’immigrazione e la gestione degli sbarchi è cambiata. Lo rivela un sondaggio Swg realizzato nei giorni scorsi prendendo a campione 1500 persone e imputando questa “inversione di rotta” alla vicenda della nave Aquarius che sta infiammando le cronache nazionali ed internazionali. Il 64% degli intervistati ha detto di essere d’accordo con l’ipotesi di un blocco navale per fermare o ridurre il flusso di migranti in arrivo in Italia contro il 59% di un anno fa. Il dato più significativo che emerge è che il 33% degli elettori del Pd si è detto favorevole alla chiusura dei porti. Percentuali “bulgare” per chi vota Lega (93%), Forza Italia (86%) e 5 Stelle a quota 75%. Il direttore scientifico della società di sondaggi, Enzo Risso, ha commentato: «quindici anni fa la metà del Paese era disponibile ad accogliere gli immigrati, ora ci troviamo con quasi il 70% che è per politiche di chiusura».

Un’altra domanda a cui hanno risposto gli intervistati riguarda l’ipotesi di un blocco totale all’ingresso di migranti: il 60% del campione ha detto di essere favorevole, il 31% no. Rispetto al totale, gli elettori Dem sono il 24% contro il 90% di chi è vicino alla Lega, il 76% al partito di Berlusconi e il 67% al Movimento di Beppe Grillo. Infine il 54% di intervistati ha detto di essere per una politica sull’immigrazione più orientata alla chiusura, il 25% pro apertura. E tra i primi, il 20% si riconoscono nel Pd, il 92% nella Lega, l’83% hanno votato Forza Italia e il 63% M5s.