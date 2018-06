Neet, in Italia 1 giovane su 4 non studia e non lavora

Condividi

Nel 2017 l’Italia è risultata il primo Paese in Europa, con il 25,7%, per quanto riguarda i Neet, cioè i giovani dai 18 ai 24 che non studiano e non lavorano. Lo dicono i dati Eurostat.

Sul podio negativo anche Cipro e Croazia. Decisamente per giovani sono i Paesi Bassi. In tutto sono 5 milioni e mezzo, in Europa, i giovani che non studiano e non lavorano.

(Fonte: Repubblica.it)