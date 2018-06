Parco della Pace, comando Usa: «disponibili a dialogo con Vicenza»

Condividi

«L’amministrazione precedente ha dialogato con i nostri uffici e dunque ci attendiamo che anche con quest’amministrazione si instauri un dialogo in questo senso, da parte nostra ci sarà la massima disponibilità». Sono le parole – riportate dal Corriere del Veneto – edizione Vicenza a pagina 9 – del colonnello Erik M. Berdy, comandante della guarnigione “Us Garrison Italy” (in foto), che ieri ha incontrato il nuovo sindaco del capoluogo berico, Francesco Rucco, in occasione dei 243 anni dalla fondazione dell’esercito Usa. «Il Parco della Pace – ha aggiunto Berdy – è un progetto che riguarda il Comune, la nostra unica richiesta riguarda la possibilità di usufruire dei due accessi a nord e a sud come eventuali uscite di sicurezza dalla base in caso di bisogno».

(Ph. italy.army.mil)