Parenti serpenti, figlio della defunta prova a impedire il funerale

Momenti concitati ieri mattina fuori dalla chiesa di Casale di Scodosia, nel Padovano, dove era in programma un funerale. Prima della funzione, il figlio della defunta ha tentato di impedire la cerimonia bloccando l’ingresso con l’auto, per poi strappare le epigrafi della madre e rovesciare il banchetto con il registro delle firme. Come scrive Maria Elena Pattaro sul Gazzettino, il comportamento dell’uomo sarebbe dovuto agli attriti con la famiglia, con la quale negli ultimi anni non correva buon sangue.

Per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, alcuni presenti hanno avvertito i carabinieri, che hanno convinto l’uomo a seguirli in caserma, dove è scoppiato in lacrime. Nel frattempo il feretro dell’anziana donna ha raggiunto la chiesa e il funerale è stato celebrato senza intoppi.