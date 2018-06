Polemiche musicali: versione disco di “Bella Ciao”

Condividi

Polemiche musicali. Il deejay Steve Aoki e il duo italiano Marnik (Alessandro Martello e Emanuele Longo), hanno rivisitato in stile disco il famoso canto della resistenza antifascista “Bella Ciao“. Il brano è disponibile su Spotify. Per tutti ma non per gli utenti italiani.

Intanto su Twitter gli utenti si sono scatenati. C’è chi scrive «fermate questo scempio per favore» mentre qualcun altro afferma: «il mio prozìo non è stato torturato dai nazifascisti per un remix di bella ciao su cui la gente ci si ubriaca sopra». Era già stata proposta una versione spagnola presente nella serie tv “La casa di carta”.