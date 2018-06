Prete contro Salvini: «fuori i leghisti dalle chiese»

Condividi

Don Giorgio De Capitani è un sacerdote della provincia di Lecco che sul suo profilo Facebook ,sul suo canale YouTube e sul suo sito ha spesso attaccato la Lega e Matteo Salvini. Ieri sera, pungolato da David Parenzo e Giuseppe Cruciani durante la trasmissione “La zanzara” su Radio 24, il prete ha detto che «Salvini si dice cristiano, ma è un blasfemo. Bisogna scatenare una guerra civile, bisogna mandare via i barbari dall’Italia, i razzisti. Fuori. Che vadano dove vogliono andare. Ma non in Italia. Una nazione che è sempre stata civile». Il tema caldo era ovviamente quello della nave di migranti Aquarius.

«Buttiamo fuori i leghisti dalle chiese, dai consigli pastorali, dagli oratori – ha aggiunto -. Tutti diciamo che esiste solo una razza, la razza umana. Tranne alcuni che non appartengono a questa razza umana. Che sono i leghisti, che sono barbari. Salvini in primis». David Parenzo a fine trasmissione ha definito don Giorgio «un pazzo». Il ministro dell’interno Matteo Salvini sul suo profilo Facebook ha commentato così: «pregate per questo prete, ne ha bisogno».

(Fonte: Giornaledilecco.it)