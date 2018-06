Il nuovo questore della Camera: «partiremo dal taglio dei vitalizi»

Condividi

Federico D’Incà, deputato bellunese del Movimento 5 Stelle, è stato da poco eletto a questore della Camera dei Deputati. In un’intervista pubblicata sul suo profilo Facebook, D’Incà annuncia il primo obbiettivo nel suo nuovo ruolo che si appresta ad essere il taglio dei vitalizi che sono «uno dei punti principali di lontananza tra i cittadini e i politici». Per quanto riguarda i risparmiatori delle ex Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, D’Incà afferma: «mi sembra che la squadra sia ben agguerrita e sono convito che possa fare il bene dei tanti truffati e punire chi ha truffato».