Report su Venezia, siamo sicuri che la cartolina-horror sia utile?

«Coco il cinese ha sistemato la sua di famiglia e aveva sistemato anche quella dell’ex boss. Quello che è certo è che per anni, insieme agli altri privati, ha sfilato sotto il naso dei servizi pubblici milioni e milioni di turisti, che sono una risorsa, che se l’avesse intercettata magari il Comune di Venezia, avrebbe evitato di usare i palazzi come un bancomat. Ma la responsabilità è anche dei veneziani che hanno affittato e svenduto oltre le mura anche la propria identità. E’ responsabilità anche di quel sistema omertoso complice di quegli imprenditori che hanno drenato denaro pubblico per il Mose, lasciando la città con l’acqua alla gola e a secco, quando si son chiusi i cordoni della borsa della Legge Speciale per Venezia. Ecco un patrimonio che è finito in mano ai fondi del Qatar, in mano a magnati di Singapore o di chi non si sa chi. Sono nati, per contrastare il fenomeno, anche dei comitati locali. Ma hanno le armi spuntate contro la politica del business».

Business, business, business. Mafia, malaffare, interessi, conflitti di interesse del primo cittadino, svendite di palazzi, invasioni commerciali di ogni sorta. Al termine dell’ennesima inchiesta da galleria degli orrori dedicata a Venezia, il conduttore della trasmissione Report, Sigfrido Ranucci, affonda la spada, infilza tutti, e passa ad altro, lasciando però in sospeso una domanda d’istinto, simile a quelle che, dall’esterno, può scaturire guardando un docufilm su Caracas, un servizio sull’inguaribile corruzione Capitale o la puntata finale di Gomorra. Venezia è da salvare o da affondare? Per i veneziani la stomachevole carrellata messa in onda lunedì scorso da Raitre non può essere onestamente nient’altro, o poco più, che l’ultima riedizione “ricicciata” di temi e vergogne prodotte, denunciate ed analizzate ampliamente a livello locale. Nulla di nuovo insomma.

La questione non è tanto quella di stabilire se Report, come sostengono il sindaco di Venezia e i suoi, è tv spazzatura. Al netto della libertà di Luigi Brugnaro di andare per vie legali se si ritiene calunniato, un piccolo esame di coscienza comune basta e avanza per ammettere che questa città è diventata davvero una pattumiera. E che Report è tv spazzatura sì, ma nel senso che manda in onda la spazzatura fuori controllo esistente. Non immaginaria. E non per colpa dei turisti o per esclusiva responsabilità di Brugnaro, ma di tanti, troppi veneziani che sfruttano e non amano Venezia. Colpa anche dei più vergini dei cittadini in prima linea che da tempo, col rischio di diventare la solita compagnia di giro, fanno la voce grossa delle denunce, lanciano SOS, cercano attenzione nazionale ed internazionale, si crogiolano nelle interviste, ma spesso prediligono la protesta alla proposta. Anche perché, diciamocelo chiaramente, contro l’illegalità e l’abusivismo diffuso non servono menti illuminate bensì controlli e giustizia, mentre contro le logiche di mercato commerciale ogni predicozzo è accademia inutile.

Uno dei nodi invece in sospeso è capire, dopo quella confezionata da Report, cosa producono queste cartoline horror da Venezia. Viene da pensare che, nella migliore delle ipotesi, producono indifferenza. Gli illuminati teorici dell’analfabetismo funzionale e del “togliamo il diritto di voto agli ignoranti” rimarranno inorriditi nell’apprendere che lunedì scorso l’ultima puntata di Report ha registrato uno share del 6,6% contro il 25,1% incassato da Amici 17 di Maria De Filippi con la proclamazione del vincitore. Ma anche la crème de la crème dell’informazione nazionale ha fatto registrare uno zero tondo tondo all’indomani dell’inchiesta. Zero articoli, zero interesse.

Nella peggiore delle ipotesi invece, nel dietro le quinte delle interminabili baruffe chiozzotte tra sindaco e oppositori che immancabilmente si dipanano all’indomani di questi affreschi immondi su Venezia, potrebbe accadere qualcosa di più grave, anche alla faccia di chi ritiene che solo una Venezia autonoma e solitaria, perla da salvare, possa amplificare la mobilitazione generale e la portata dei soccorsi.

Oramai nessuno soccorre più nessuno. La puntata di Report è caduta casualmente nel pieno della vicenda della nave Aquarius, carica di immigrati e soprattutto polveriera di un sentimento diffuso, perfettamente interpretato dal ministro dell’Interno Salvini, basato essenzialmente sull’arrangiatevi. Il clima cinico e spietato, assetato di ruspa e di un’etica fondata sul cieco giustizialismo, non aiuta.

L’orribile cartolina di Venezia sfornata da Report, che si chiude con le immagini del Coco Cinese che si aggira tranquillo per l’Isola del Tronchetto, che gentilmente si sofferma con la giornalista invitandola a rivolgersi ai giudici per ogni tipo di informazione sui suoi rapporti con la mafia, e che prosegue infine indisturbato nel dedalo di illegalità che dura da decenni, sono l’emblema di una città che non ha saputo-voluto cambiare. Di una città che è sprofondata per propria colpa. Da qui, l’effetto-domino con affresco descritto da Ranucci. Un affresco, uno degli affreschi, rispetto ai quali il precipizio dal “salviamo Venezia” ad un più cinico “affondate tutti” potrebbe essere ad un passo.