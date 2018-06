Rovigo, processo tanko: tribunale blindato contro venetisti

Condividi

Il tribunale di Rovigo sarà “blindato” durante l’udienza preliminare riguardante il “tanko“. Come scrivono Natascia Celeghin e Antonio Andreotti nell’edizione di Padova e Rovigo del Corriere del Veneto a pagina 13, il 30 giugno le vie Mazzini e Verdi saranno chiuse al traffico dalle 7 alle 20 a tutti i veicoli, comprese le biciclette. La misura di sicurezza prevede lo spiegamento di agenti delle forze dell’ordine a presidiare gli accessi delle strade poichè è stato annunciato l’arrivo da Brescia di tre pullman di simpatizzanti degli imputati che così saranno tenuti lontano da Palazzo di Giustizia. Il processo riguarda 46 imputati accusati di aver costruito il tanko scoperto a Casale di Scodosia (Padova) nell’aprile 2014. In 28 sono invece indagati per associazione sovversiva.