Rucco, prima promessa mancata?

Il nuovo sindaco di centrodestra di Vicenza, Francesco Rucco, parte con un piede giusto e uno sbagliato. Come capo di gabinetto ha scelto Luca Milani, già consigliere comunale di Alleanza Nazionale, destra liberal-conservatrice vecchio stampo (Prezzolini&friends, per chi ama le genealogie colte), e soprattutto uomo assennato, pragmatico, buon carattere, mediatore senza essere viscido, una specie di Giorgetti alla vicentina. Questa è la scelta azzeccata. Quella foriera di critiche sacrosante, invece, benchè per la verità non sia stata ancora ufficializzata, traspare dalle dichiarazioni rilasciate ieri al Corriere del Veneto sul caso dei post e like fascisti.

Intendiamoci: come detto e come ribadiamo, una questione ingantita spropositatamente. Ma che tuttavia aveva generato una presa di posizione molto netta da parte di Rucco: «le persone che hanno pubblicato post fascisti, antisemiti, omofobi o razzisti, abbiano la correttezza, se eletti, di fare un passo indietro. Le dichiarazioni riportate sono gravi e imbarazzanti e non consentirò alcuna ambiguità su questi temi. Non permetterò atteggiamenti che mettano in discussione il nostro progetto civico sulla base di chiacchiere e segnalazioni anonime alle quali va data una risposta seria» (Giornale di Vicenza, 20 maggio 2018). Un invito che vale, per la perentorietà del tono, ad una promessa. E quando una promessa è presa in pubblico, e non riguarda trattative nelle segrete stanze ma temi su cui, citiamo, non è consentita alcuna ambiguità, allora diventa un impegno totale e definitivo. Una decisione irrevocabile, avrebbe declamato qualcuno.

Fra i candidati consiglieri comunali coinvolti nella vicenda, domenica scorsa ne sono stati eletti due: Leonardo De Marzo (250 preferenze) e Nicolò Naclerio (270 voti), entrambi nella lista civica del neo-sindaco. Vediamo cosa sostiene ora Rucco: «ribadisco che rimetto la decisione sulle loro eventuali dimissioni alla coalizione. Credo che vada considerato il percorso civico rispetto a un passato che è superato e maturato, ma anche l’aspetto del consenso elettorale importante che hanno preso queste persone, con oltre duecento preferenze a testa. Penso che non siano tutti voti di fascisti ma di cittadini perbene. Dunque bisogna tener conto del consenso popolare e della democrazia, non si può essere democratici a corrente alternata» (Corriere del Veneto di ieri).

Permetta, sindaco, ma se sul percorso personale che avrà portato a più miti e democratici consigli i due eletti Lei può aver ragione, e in ogni caso non costituisce un problema in sè il fatto che uno abbia postato o likato una fascistata otto anni fa (o se era, e non è più, responsabile locale di Progetto Nazionale, movimento legalmente riconosciuto), non ha ragione per niente nell’invocare il lavaggio più bianco del consenso elettorale. Perchè il discrimine deve darlo Lei, signor sindaco, e promettendo che si sarebbero dimessi se eletti, quella volta Lei lo fissò. Pochi o tanti voti, non fa differenza. Non dovrebbe fare differenza. E questo, vogliamo sottolinearlo, posto che stiamo parlando non di picchiatori in camicia nera (figuriamoci: uno, De Marzo, è diventato persino parisiano, nel senso dell’ultramoderato Parisi), ma di cittadini con il diritto di professare quel che pensano finchè non commettono reati (e l’apologia di fascismo, lo ricordiamo agli ignoranti, scatta quando si propagandano attivamente idee atte a ricostituire il disciolto partito fascista, ex XII Disposizione Transitoria della Costituzione).

Non si può essere coerenti con se stessi a corrente alternata. Per principio. E per onore, valore pre-politico e pre-ideologico che non è patrimonio di nessuna fazione, ma che la destra in particolare ha sempre venerato fra i sommi e inderogabili. Giusto, Rucco?