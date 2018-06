Sciopero benzinai, governo rinvia fattura elettronica

Condividi

Lunedì 26 giugno ci sarà uno sciopero dei benzinai. Mentre i prezzi continuano a salire alle stelle, i gestori delle pompe sono preoccupati per l’introduzione della fatturazione elettronica che dovrebbe entrare in vigore il primo luglio di quest’anno e coinvolgerà per primi proprio i lavoratori impiegati nella vendita di carburanti. Ma il governo sembra intenzionato a fare un passo indietro.

«Stiamo lavorando con il ministro Tria per rinviare la fatturazione elettronica al primo gennaio 2019» ha detto il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio a margine della presentazione del “decreto dignità“. Per quanto riguarda la perplessità dei benzinai sulle nuove norme fiscali Di Maio ha aggiunto: «su questo hanno ragione».

